Milan e Juventus vincono e rilanciano le ambizioni | Leao porta i rossoneri in vetta Yildiz firma la doppietta che piega il Cagliari

Il Milan conquista la vetta solitaria della classifica battendo 1-0 la Lazio a San Siro con un gol di Rafael Leao al 51?, portando a 12 la striscia di risultati utili consecutivi. Serata di riscatto anche per la Juventus, che supera 2-1 il Cagliari grazie alla doppietta di Kenan Yildiz, ma perde Dusan Vlahovic per infortunio muscolare. Il Milan si prende la vetta tra polemiche e tensione. La sfida di San Siro si divide in due metà nettamente diverse. Nel primo tempo la Lazio di Maurizio Sarri domina il possesso e crea le occasioni più pericolose: dopo nemmeno due minuti Mike Maignan compie un intervento decisivo su Gila, mentre Mattia Zaccagni si conferma il più pericoloso tra i biancocelesti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Milan e Juventus vincono e rilanciano le ambizioni: Leao porta i rossoneri in vetta, Yildiz firma la doppietta che piega il Cagliari

