Simulazione Cheddira Aldo Serena duro | Non dovevi farla questa sceneggiata soprattutto dopo quello è successo in Inter Juve

Aldo Serena critica duramente Cheddira dopo la simulazione in campo, sottolineando che non avrebbe dovuto comportarsi così, soprattutto dopo quanto accaduto in Inter-Juventus. Serena commenta che l’attaccante ha esagerato, creando tensione inutile. La scena ha attirato l’attenzione di molti tifosi, che hanno commentato l’episodio sui social. La polemica si accende ancora, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi.

Marinozzi: «Quello che è successo all’arbitro La Penna dopo Inter Juve è veramente schifoso»Marinozzi denuncia che l’arbitro La Penna è stato aggredito verbalmente e minacciato da alcuni tifosi dopo la partita tra Inter e Juventus.

Leggi anche: Inter Juve finisce nel mirino del Codacons: «La partita va rigiocata!». Il duro comunicato dopo quanto successo a San Siro

Ecco la “moviola” della @Gazzetta_it : vedete un accenno al giallo inventato su DeVrij e alla simulazione di Cheddira Nulla, vero #lecceINTER x.com

IMBARAZZANTE! Simulazione palese di Cheddira su de Vrij. Se l'olandese fosse stato gia ammonito, sarebbe scattato automaticamente il secondo giallo, quindi fuori. Ma non vedo nessuno indignato. Chissà. Forse perché non è Bastoni. - facebook.com facebook