Lecce Inter formazioni ufficiali | Zielinski ce la fa c’è anche De Vrij Di Francesco senza sorprese

Zielinski si riprende e torna in campo, mentre De Vrij torna a disposizione dopo un infortunio. La causa della sua assenza precedente era un problema muscolare che lo aveva tenuto fuori diverse settimane. Di Francesco conferma la formazione senza sorprese, puntando sui titolari. Il match tra Lecce e Inter si avvicina, con le due squadre pronte a scendere in campo. I tifosi attendono con entusiasmo l’inizio della partita.

Lecce Inter formazioni ufficiali. Al Via del Mare Lecce e Inter stanno per affrontarsi nel 26° turno di campionato. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con l’obiettivo chiaro di ritrovare immediatamente il successo dopo lo stop europeo, per dare continuità alla loro corsa in Serie A. La vigilia non è stata semplice per Cristian Chivu, costretto a fare i conti con alcune assenze tra infortuni e squalifiche. Il tecnico ha valutato fino all’ultimo le soluzioni migliori, cercando il giusto equilibrio tra necessità di turnover e competitività, in una fase della stagione in cui ogni punto pesa. Lecce Inter formazioni ufficiali: Le scelte dei due allenatori. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Liverpool formazioni ufficiali: Akanji ce la fa, in mezzo si rivede MkhitaryanLe formazioni ufficiali di Inter Liverpool sono state annunciate in vista della sfida di questa sera a San Siro, valida per la sesta giornata di Champions League.

Formazioni ufficiali Inter Lecce: le scelte di Chivu e Di FrancescoEcco le formazioni ufficiali di Inter-Lecce, in programma nel recupero del 16° turno di Serie A 202526.

