A Vicenza il gioiello come codice culturale nell’era dell’Intelligenza Artificiale

A Vicenza, si riflette sul ruolo del gioiello come elemento culturale nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale. Durante Vicenzaoro January, il principale salone internazionale del settore, si è aperta la seconda giornata con il dibattito “CODED COUTURE”, che esplora come l’arte orafa possa adattarsi e dialogare con le innovazioni tecnologiche odierne. Un’occasione per approfondire il legame tra tradizione, cultura e futuro.

Arezzo, 18 gennaio 2026 – La seconda giornata di Vicenzaoro January, il salone internazionale del gioiello di IEG in corso nel quartiere fieristico di Vicenza, si è aperta con CODED COUTURE – Il gioiello come codice culturale nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Al centro, il nuovo paradigma della gioielleria in cui patrimonio, identità e tecnologia convergono. Durante l'evento, condotto da Paola De Luca, direttrice creativa e co-founder di Trendvision Jewellery + Forecasting, il gioiello viene ridefinito: non più ornamento statico, ma sistema codificato, un archivio dinamico capace di narrare storie, rituali e dati tra realtà fisica e digitale.

