Le pagelle Hasa il più bravo Zuelli macina tanti chilometri

Hasa si distingue come il migliore in campo, mentre Zuelli corre senza sosta lungo tutto il campo. La causa di questa differenza sta nel rendimento e nell’impegno dimostrato durante la partita. Bleve, invece, si fa sorprendere dal pallone sulla punizione di Hernani, subendo un gol evitabile. La partita si accende con azioni veloci e tanti spostamenti da parte dei giocatori. La squadra cerca di reagire, ma le occasioni non arrivano facilmente.

BLEVE 5. Il pallone gli balza davanti sulla punizione di Hernani e lui si fa colpevolmente sorprendere. CALABRESE 6,5. Partita molto attenta e senza sbavature contro un attacco di primo livello. Dall'82' MELEGONI n.g. OLIANA 6. Prestazione di sostanza con l'ingenuità del retropassaggio sbagliato che poteva costare il raddoppio. ILLANES 6,5. Ormai è diventato una sicurezza per la difesa azzurra. Puntuale negli anticipi e bravo anche a sganciarsi. ZANON 6,5. Sulla destra mette in difficoltà Azzi ma gli manca lo spunto decisivo. PARLANTI 6. E' lui a sorpresa, il vice Schiavi. Il ragazzo se la cava benino nel primo tempo nelle vesti di interditore di destra.