Le pagelle Zanon il migliore Bene anche Hasa e Illanes
BLEVE 6. Una sola parata, neanche complicata. CALABRESE 6. Si perde Mancuso nell'occasione del Mantova ma per il resto fa il suo (61' BOUAH 5,5. Prende il posto di Zanon senza la stessa spinta). OLIANA 6. Bravo in copertura, poco preciso col pallone. ILLANES 6,5. Gioca a sinistra e se la cava bene sfiorando anche il gol. ZANON 7. Il più pericoloso dei suoi. Non è la prima volta, però, che proprio sul più bello viene 'retrocesso' nei 3 di difesa. ZUELLI 5,5. Visibilmente stanco. Ha tirato a lungo la carretta 'spaccando' il contachilometri e avrebbe bisogno di rifiatare (79' RUBINO n.g.). HASA 6,5.
