La Virtus cade a testa alta in casa con l’Hapoel regina dell’Eurolega Le pagelle | Edwards flop ok Diouf

La Virtus Bologna subisce la prima sconfitta casalinga in Eurolega contro l’Hapoel, la squadra leader della competizione. La partita ha visto alcune prestazioni positive, ma anche criticità, come il flop di Edwards. Diouf Bologna si distingue tra i protagonisti della sfida, che lascia i virtussini a zero sconfitte tra le mura amiche, interrompendo così il loro storico record.

Bologna, 12 dicembre 2025 - Cade la Virtus in casa. Cade per la prima volta e lascia così questo piccolo primato che aveva in Eurolega: unico club imbattuto tra le mura amiche. E del resto dall’altra parte del campo c’è l’Hapoel Tel Aviv, la squadra capolista di Eurolega, che anche a Bologna dimostra tutto il suo straordinario talento con un’ultima frazione che lascia la Virtus a bocca aperta. Dal colpo d’occhio dell’esordio con Dubai agli oltre ottomila per la ‘Belinight’. Le ‘ tensioni israeliane’ - era già successo al PalaDozza con il Maccabi - tengono lontano il grande pubblico dalla Virtus Arena. Sport.quotidiano.net

