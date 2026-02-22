Le Orchette mantengono la promessa | asfaltato il Nautilus Civitavecchia 22 - 6

Le Orchette vincono contro la Nautilus Civitavecchia con un punteggio di 6-22, confermando la loro superiorità in campo. La squadra ha dominato la partita fin dall'inizio, sfruttando la loro strategia offensiva e la precisione in difesa. La gara si è giocata alla “Bruno Bianchi” e ha visto un pubblico numeroso che ha sostenuto le atlete locali. La partita si è conclusa con una netta affermazione delle Orchette, che mantengono la loro promessa di vittoria.

Le favorite Orchette fanno piazza pulita della Nautilus Civitavecchia con un 6 - 22. Il pronostico è stato ampiamente rispettato alla "Bruno Bianchi" nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile. Gara sostanzialmente senza storia, condotta in largo e lungo dalla squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping, che consolida il quarto posto in classifica. "È stata una partita tutto sommato semplice dal punto di vista del punteggio - analizza l'allenatore Paolo Zizza - questo ci ha permesso di fare accumulare esperienza alle più giovani, anche se nessun avversario va mai sottovalutato in questa categoria. Pronostico rispettato alla "Bruno Bianchi", dove la Pallanuoto Trieste ha superato nettamente la Nautilus Civitavecchia nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile.