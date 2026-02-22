Le Orchette mantengono la promessa | asfaltato il Nautilus Civitavecchia 22 - 6

Le Orchette vincono contro la Nautilus Civitavecchia con un punteggio di 6-22, confermando la loro superiorità in campo. La squadra ha dominato la partita fin dall'inizio, sfruttando la loro strategia offensiva e la precisione in difesa. La gara si è giocata alla “Bruno Bianchi” e ha visto un pubblico numeroso che ha sostenuto le atlete locali. La partita si è conclusa con una netta affermazione delle Orchette, che mantengono la loro promessa di vittoria.

Le favorite Orchette fanno piazza pulita della Nautilus Civitavecchia con un 6 - 22. Il pronostico è stato ampiamente rispettato alla "Bruno Bianchi" nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile. Gara sostanzialmente senza storia, condotta in largo e lungo dalla squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping, che consolida il quarto posto in classifica. "È stata una partita tutto sommato semplice dal punto di vista del punteggio - analizza l'allenatore Paolo Zizza - questo ci ha permesso di fare accumulare esperienza alle più giovani, anche se nessun avversario va mai sottovalutato in questa categoria.

