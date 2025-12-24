Ventidue persone con grave disabilità non autosufficienti ospiti dell’ Istituto Calamatta di Civitavecchia dal primo dicembre sono senza l’assistenza idonea e necessaria per la loro condizione: prima era garantita da un rapporto paziente – operatore sociosanitario di 1 a1 che a inizio mese è salito inizio mese a 1 a 5. “I nostri cari stanno vivendo una situazione gravissima e inconcepibile dovuta ai tagli delle ore di assistenza presso una struttura residenziale pubblica che fornisce prestazioni assistenziali per pazienti con gravi disabilità motorie, psichiche eo sensoriali, sotto la responsabilità della Dirigenza Generale della Asl Roma 4 ”, denunciano a ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Istituto Calamatta di Civitavecchia non garantisce assistenza diretta a 22 disabili gravi. Asl scarica la coop

