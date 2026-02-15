© US Mediaset Una partenza improvvisa di Martina de Lujan farà agitare parecchio Jacobo Monteclaro nelle prossime puntate de La Promessa. La nipote di Alonso decide infatti di mettersi in viaggio per una destinazione segreta, nonostante i vari tentativi del fidanzato di farla desistere. Quale sarà dunque il motivo della strana trasferta della ragazza? Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 16 a domenica 22 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 febbraio 2026: il misterioso viaggio di Martina

Martina decide di partire, nonostante gli avvertimenti di Jacobo.

Ecco le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 gennaio 2026 di La Promessa.

