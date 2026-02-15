La Promessa anticipazioni dal 16 al 22 febbraio 2026 | il misterioso viaggio di Martina
© US Mediaset Una partenza improvvisa di Martina de Lujan farà agitare parecchio Jacobo Monteclaro nelle prossime puntate de La Promessa. La nipote di Alonso decide infatti di mettersi in viaggio per una destinazione segreta, nonostante i vari tentativi del fidanzato di farla desistere. Quale sarà dunque il motivo della strana trasferta della ragazza? Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 (e in replica, il mattino successivo, alle 07.00 circa). Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 16 a domenica 22 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
La promessa, anticipazioni dall’8 al 14 febbraio: Martina decide di fare il suo viaggio
Martina decide di partire, nonostante gli avvertimenti di Jacobo.
La Promessa, anticipazioni settimanali dal 10 al 16 gennaio 2026: Petra licenzia Maria
Ecco le anticipazioni della settimana dal 10 al 16 gennaio 2026 di La Promessa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 21 febbraio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 12 febbraio: anticipazioni; La Promessa anticipazioni 7 febbraio: Adriano chiede a Catalina quale sarà il loro futuro; La promessa, le anticipazioni: Angela non capisce più sua madre.
Trame La Promessa dal 16 – 22 febbraio, anticipazioniLa Promessa anticipazioni dal 16 al 22 febbraio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it
La Promessa, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 febbraio 2026: lo strano regalo di compleanno per LorenzoLorenzo riceve un regalo di compleanno poco gradito: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 14 al 20 febbraio. superguidatv.it
Ci sarà un nuovo arrivo a , ma a muovere le fila di tutto c'è la "solita" dark lady... Ecco cosa succederà: -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/la-promessa-dietro-il-nuovo-arrivo-ce-leocadia-ecco-perche-anticipazioni/ facebook