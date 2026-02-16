Olimpiadi Milano Cortina 2026 | anche Achille Lauro alla Cerimonia di chiusura
Si comincia a delineare sempre più il programma della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi è stato reso noto che tra gli ospiti dello show pianificato il 22 febbraio all’Arena di Verona ci sarà anche Achille Lauro. L’artista romano – che è stato anche tedoforo a Roma – sarà quindi inserito nel fitto programma della serata intitolata “ Beauty in action ” che, stando a quanto detto dagli organizzatori, è stata pensata come evento simbolico in cui Milano Cortina diventa “memoria collettiva”, o per usare le parole stesse del comunicato “ Un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare. 🔗 Leggi su Oasport.it
