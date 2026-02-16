Olimpiadi Milano Cortina 2026 | anche Achille Lauro alla Cerimonia di chiusura

Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, annunciando il suo coinvolgimento con un post sui social. La sua presenza si aggiunge a un elenco di artisti pronti a esibirsi davanti a migliaia di spettatori, portando energia e colore alla fine dei giochi. La scelta di coinvolgere Lauro, noto per le sue performance eccentriche, mira a sorprendere il pubblico e a rendere memorabile il momento conclusivo.

Si comincia a delineare sempre più il programma della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi è stato reso noto che tra gli ospiti dello show pianificato il 22 febbraio all’Arena di Verona ci sarà anche Achille Lauro. L’artista romano – che è stato anche tedoforo a Roma – sarà quindi inserito nel fitto programma della serata intitolata “ Beauty in action ” che, stando a quanto detto dagli organizzatori, è stata pensata come evento simbolico in cui Milano Cortina diventa “memoria collettiva”, o per usare le parole stesse del comunicato “ Un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare. 🔗 Leggi su Oasport.it

