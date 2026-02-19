Achille Lauro alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Achille Lauro partecipa alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La sua presenza deriva dal fatto che l’artista sarà tra gli ospiti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona il 22 febbraio, per l’atto finale dei Giochi. L’anfiteatro romano si prepara ad accogliere migliaia di spettatori e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Lauro ha scelto di esibirsi con una performance che combina musica e spettacolo, aggiungendo un tocco di creatività all’evento conclusivo. La serata promette di essere memorabile.

L'anfiteatro romano si prepara ad accogliere il mondo. Il 22 febbraio, quando le luci si accenderanno sull'Arena di Verona per l'ultima volta in questi Giochi, sul palco ci sarà Achille Lauro. Un cerchio che si chiude nella città che gli ha dato i natali. La bellezza in movimento. Dopo le gare sulle nevi di Milano Cortina, la cerimonia sigla il passaggio dalla competizione alla memoria. "Beauty in Action" è il concept: la bellezza che si muove, vive nello slancio degli atleti e si riflette nell'arte. Achille Lauro, romano ma veronese di nascita, trasforma ogni apparizione in racconto visivo denso di significati.