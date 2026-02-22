Le Olimpiadi in 7 foto indimenticabili | le immagini che passeranno alla storia di Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno lasciato un’impronta duratura, dopo aver catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Le immagini più significative ritraggono atleti in azione e spettatori entusiasti, testimoniando l’intensità delle competizioni. Le sfide sportive hanno acceso emozioni forti, mentre le fotografie conservano i momenti più belli di questa grande manifestazione. Ora, le immagini continueranno a raccontare le storie di questa edizione unica nel suo genere.

© Quotidiano.net - Le Olimpiadi in 7 foto indimenticabili: le immagini che passeranno alla storia di Milano-Cortina 2026

Le Olimpiadi sono quasi archiviate, con sollievo per alcuni, già con nostalgia per altri. Hanno portato il loro carico di storie allegre, tristi, commoventi, buffe, insomma il solito concentrato di vita: lo sport come detonatore di emozioni, mentre le fotografie sono il selezionatore dei ricordi. epa12762043 People gather to observe and take pictures at the Arco della Pace during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Milan, Italy, 20 February 2026. EPASALVATORE DI NOLFI EDITORIAL USE ONLY Eterna Federica Brignone. Ne abbiamo scelte sette. In testa, per commozione e gratitudine, ci sono due donne italiane, entrambe trentacinquenni, entrambe con due medaglie d’oro al collo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Le medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono le più preziose della storia#Milano-Cortina 2026 || Le medaglie dei prossimi Giochi olimpici sono destinate a essere le più costose di sempre. L'incredibile storia del tongano Pita Taufatofua che torna alle Olimpiadi: sarà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 con un ruolo specialePita Taufatofua torna alle Olimpiadi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assolombarda, con le Olimpiadi Milano accelera: +1,7% del Pil nel 2026; Olimpiadi Milano Cortina, i risultati del 14 febbraio: nessuna medaglia per l'Italia; Le Olimpiadi fanno bene all’economia di Milano: nel 2026 Pil su dell’1,7%; Eredità delle Olimpiadi, il Pil di Milano crescerà di un +1,7% con industria e servizi. Scioperi 16 febbraio e 7 marzo, confermati nonostante i disagi per le OlimpiadiNonostante la richiesta della Commissione di Garanzia di rinviare gli scioperi del 16 febbraio e 7 marzo, i sindacati confermano le date ... quifinanza.it Olimpiadi Milano Cortina, i risultati delle gare di sabato 7 febbraioL'Italia chiude al terzo posto nel Team Event di pattinaggio di figura al termine del programma corto e accede alla fase che assegnerà le medaglie. Daniel Grassl ha ottenuto il quinto punteggio nel si ... sport.sky.it MILANO CORTINA I Il medagliere, Italia quarta superata dall'Olanda. In totale sono 30 i podi conquistati dagli azzurri #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/diretta/medagliere.html - facebook.com facebook Carolina Kostner apre il Gala di Milano-Cortina 2026! Dopo 8 anni, la leggenda azzurra torna sul palcoscenico olimpico sulle musiche di Moon Lake. Che spettacolo! x.com