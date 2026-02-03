L' incredibile storia del tongano Pita Taufatofua che torna alle Olimpiadi | sarà alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 con un ruolo speciale

Pita Taufatofua torna alle Olimpiadi. Questa volta, sarà presente alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, con un ruolo speciale. È il famoso atleta tongano, noto per sfilare sempre a petto nudo, anche con il freddo più intenso. Oltre a questo, è anche ambasciatore Unicef per il Pacifico. La sua presenza alle Olimpiadi di Milano sarà significativa, perché è una delle dieci persone scelte per portare la bandiera olimpica.

Originario dell’arcipelago delle Tonga, nell’Oceano Pacifico, nel corso della sua carriera si è cimentato in due sport olimpici, taekwondo e sci di fondo, ed è stato il primo tongano a rappresentare il proprio Paese sia ai Giochi estivi (Rio 2016 e Tokyo 2020) sia a quelli invernali (PyeongChang 2018). Nel 2020 ha tentato di qualificarsi anche per le gare di canoa, o meglio per quelle di kayak sprint, specialità K1 200 m. Se fosse riuscito nell’impresa sarebbe diventare il primo atleta dell'era moderna a competere in tre sport diversi in tre Olimpiadi consecutive, ma purtroppo non ce l’ha fatta e ha dovuto accontentarsi delle gare di taekwondo, lo sport che ha iniziato a praticare da bambino sognando proprio le Olimpiadi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

