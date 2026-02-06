Le medaglie delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono le più preziose della storia

Le medaglie dei prossimi Giochi olimpici sono destinate a essere le più costose di sempre. A causa dell’aumento dei prezzi dei metalli preziosi, le oltre 700 medaglie che verranno consegnate agli atleti sono le più “care” mai realizzate nella storia olimpica. La scelta di materiali di alto valore rende queste medaglie uniche, pronte a lasciare il segno anche per il loro valore economico.

Le medaglie di Milano Cortina 2026 sono destinate a segnare un record.

Quattro anni di allenamenti intensi, sacrifici e tante gare per gli atleti italiani che si preparano a competere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Alla vigilia delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 le medaglie più costose di sempre. Ecco quanto vale davvero salire sul podioDietro l’impennata del valore delle medaglie, prodotte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il boom dei prezzi dell’oro e soprattutto dell’argento ... milanofinanza.it

