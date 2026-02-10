Conegliano si assicura il primo posto in classifica battendo Firenze 3-0. La squadra di casa ha dominato l’incontro, lasciando poco spazio alle avversarie e conquistando la vittoria con parziali chiari (25-17, 25-16, 25-18). Firenze ha fatto turnover, ma non è bastato, mentre Adigwe si mette in evidenza con una prestazione da protagonista. La regular season si chiude con largo anticipo per le venete, che si preparano ora ai playoff.

Conegliano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-17; 25-16; 25-18) nell’anticipo della 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile e ha matematicamente vinto la regular season con un paio di turni di anticipo. Le Pantere hanno infilato il 23mo successo in campionato, hanno rafforzato il primo posto in classifica generale con 66 punti e possono fare affidamento su dieci lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci, risultando così irraggiungibili da parte delle toscane, sconfitte domenica pomeriggio nel big match. Le Campionesse d’Europa hanno preso il largo nelle battute iniziali dei tre set contro le padrone di casa, tramortendo l’ottava forza del torneo in piena lotta per accedere ai playoff scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano vince la regular season di Serie A1: Firenze travolta con il turnover, grande Adigwe

Approfondimenti su Conegliano Vittoria

Conegliano batte Macerata 3-0 davanti al pubblico del PalaVerde di Treviso.

Conegliano mantiene la testa della classifica in Serie A1 femminile, restando imbattuta dopo la sedicesima giornata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Conegliano Vittoria

Argomenti discussi: LIVE Scandicci-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: dominio delle campionesse d’Italia, 27 punti per la solita Haak!; Imoco spietata a Scandicci: vince il primo set 41-43 e chiude 0-3. Le Pantere si portano a +7 sulle toscane; Imoco domina Scandicci | vince 3-0 e consolida il primo posto in classifica; Scandicci-Conegliano surreale 41-43 nel primo set! Le Pantere poi dilagano gran duello Haak-Antropova.

Conegliano vince la regular season di Serie A1: Firenze travolta con il turnover, grande AdigweConegliano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-17; 25-16; 25-18) nell'anticipo della 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile e ha ... oasport.it

Conegliano batte Scandicci, Novara supera ancora MilanoAl Pala BigMat le pantere risolvono il primo set 41-43 poi vincono 0-3. Le ragazze di Bernardi battono al tie break Egonu e socie. Firenze vince a Busto e centra la salvezza, I derby sono di Chieri su ... corrieredellosport.it

#SerieA1 #risultati #classifica #tabellini SERIE A1. Conegliano sempre più prima: clamoroso 41-43 e 0-3 in casa di Scandicci! Novara batte ancora Milano Chieri vince con Cuneo e accorcia sulle meneghine, cadono Busto e Macerata contro Firenze e Vallefo - facebook.com facebook

Conegliano vince la Coppa Italia di volley femminile: Scandicci lotta, i vantaggi in tre set sono letali - x.com