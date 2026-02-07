Presentato ad Ara Grande di Tricesimo il volume sulle Madonne Vestite del Friuli

Ieri sera ad Ara Grande di Tricesimo è stato presentato il libro Le Madonne Vestite del Friuli. L’autore ha spiegato le storie e le tradizioni legate alle statue religiose che decorano le chiese della regione. La sala si è riempita di appassionati, curiosi di scoprire i dettagli di queste figure che fanno parte della cultura locale. Dopo l’introduzione, è iniziato un confronto tra il pubblico e l’autore sulla storia delle Madonne Vestite.

Ieri sera ad Ara Grande di Tricesimo si è tenuta la presentazione del libro Le Madonne Vestite del Friuli. Devozione popolare dalla Carnia a Lignano (Chiandetti editore), primo di un progetto editoriale che mappa e racconta la storia, l'origine e le vicende di questi straordinari manufatti sacri del Friuli storico. L'iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di Banca 360 Fvg. Durante l'incontro si è parlato anche delle opere abbigliate maschili, delle statue di Maria Bambina e dei Gesù Bambini, spesso realizzati in cera, che in passato venivano esposti in chiesa nel periodo dell'Avvento.

