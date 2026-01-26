Luigi Consonni, allenatore del Poggibonsi, commenta il pareggio ottenuto in una giornata che, nonostante la buona prestazione tecnica e tattica, ha complicato la posizione in classifica dei giallorossi. Con un atteggiamento equilibrato, Consonni evidenzia l'importanza del risultato e la qualità della prova della squadra, sottolineando aspetti positivi in un momento di sfide difficili.

Luigi Consonni, allenatore del Poggibonsi, guarda la parte mezza piena del bicchiere in una domenica che comunque finisce con l’appesantire ulteriormente la posizione di classifica dei giallorossi: "Un pareggio importante – dichiara il terzo mister stagionale alla guida dei ‘leoni’ - nel senso che abbiamo disputato una buona prestazione a livello sia tecnico-tattico che agonistico. Sapevamo che comunque sarebbe stata una partita tosta e difficile: abbiamo dato continuità alle due vittorie contro Follonica Gavorrano e Siena e muovere la classifica è sempre positivo". Non manca, il tecnico, di esprimere anche un pizzico di disappunto: "C’è in effetti un po’ di rammarico perché nel primo tempo, pur tenendo in prevalenza noi la palla, il Sansepolcro è stato più pericoloso ed è stato bravo Bertini a sventare le minacce, sempre su costruzioni sbagliate da parte nostra; in pratica, sono stati quasi dei regali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: l’allenatore Consonni. "Pareggio importante. Buona prova a livello tecnico-tattico»

