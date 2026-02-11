Decine di sostanze chimiche pericolose nelle extension per capelli | l'allarme di uno studio negli Usa

Un nuovo studio negli Stati Uniti ha testato più di 40 tipi di extension usate per i capelli. La ricerca ha scoperto che molte di queste contengono sostanze chimiche pericolose. Le analisi sono state fatte su prodotti venduti sia online che nei negozi. I risultati sono allarmanti: decine di sostanze potenzialmente dannose sono presenti in molti di questi prodotti. La notizia preoccupa chi usa spesso extension per cambiare look senza sapere cosa si mette in testa.

Uno studio negli Stati Uniti ha analizzato oltre 40 tipi di extension tra quelli più venduti online e nei negozi. Nel complesso sono state rilevate 169 sostanze chimiche, di cui decine pericolose per la salute, comprese alcune note per essere associate a un aumento del rischio di cancro al seno.

