Capelli e allarme extension possono contenere sostanze pericolose | lo studio

Un nuovo studio americano mette in allarme sulle extension per capelli, soprattutto quelle usate per allungare e infoltire le chiome afro. I ricercatori del Silent Spring Institute hanno analizzato decine di prodotti, trovando sostanze chimiche pericolose sia nelle extension artificiali che in quelle naturali. La ricerca, considerata la più completa finora, dimostra che molte di queste extension possono contenere componenti nocive, che rischiano di danneggiare la salute di chi le indossa.

(Adnkronos) – Un 'veleno per capello' nelle chiome afro allungate e infoltite a colpi di extension. In uno studio definito "l'analisi più completa" condotta finora sulla materia, i ricercatori del Silent Spring Institute americano hanno identificato "decine di sostanze chimiche pericolose nelle extension per capelli, sia artificiali che naturali", fornendo "la prova più solida dei.

