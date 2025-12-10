Federico smascherato a Uomini e Donne | Mi ha chiesto in privato la taglia di seno lui | Pensavo facesse piacere

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di Uomini e Donne, Jennifer ha condiviso di aver ricevuto messaggi inaspettati da Federico, che le avrebbe scritto complimenti e domande sulla sua taglia di seno. La rivelazione ha suscitato sorpresa e polemiche tra i presenti, aprendo un dibattito sulle dinamiche tra i protagonisti del programma.

A Uomini e Donne, Jennifer racconta di alcuni messaggi ricevuti in privato da Federico: “Mi ha scritto ‘Che bel seno’, poi mi ha chiesto la taglia”. Una confidenza tutt’altro che elegante, a cui l’ex tronista risponde con una leggerezza disarmante: “Ora non voglio più uscire con te perché sei pettegola”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Chiude a chiave la camera da letto e sequestra l'ex compagna e il figlio | 38enne arrestato - Zazoom Social News

Federico smascherato a Uomini e Donne: “Mi ha chiesto in privato la taglia di seno”, lui: “Pensavo facesse piacere” - A Uomini e Donne, Jennifer racconta di alcuni messaggi ricevuti in privato da Federico: “Mi ha scritto ‘Che bel seno’, poi mi ha chiesto la taglia”. Si legge su fanpage.it

Uomini e Donne, scatta il bacio tra Cristiana Anania e Federico: lui fa un gesto importante - Scopri l'ultima puntata di Uomini e Donne: Cristiana e Federico condividono un momento emozionante con un bacio intenso. Scrive mondotv24.it