La Terra è al limite. Il nuovo libro di Francesco Vecchi smaschera le contraddizioni di un mondo che punta solo sulla crescita verde e sul digitale, senza pensare alle conseguenze. Le risorse scarseggiano, e il pianeta non riesce più a reggere questa corsa sfrenata. È un momento in cui bisogna fare i conti con la realtà, e Vecchi lo fa con un libro che arriva nel momento giusto.

Il nuovo libro di Francesco Vecchi dimostra come il green e il boom digitale siano insostenibili. Il peso della Terra (144 pagine, Piemme) di Francesco Vecchi è uno di quei libri che arrivano nel momento giusto, quando una narrazione dominante mostra tutte le sue crepe. In un’epoca che si racconta come sempre più leggera, digitale, sostenibile e immateriale, il conduttore di Mattino 5 compie un gesto intellettuale controcorrente e necessario: ci costringe a guardare il mondo per ciò che è davvero, un mondo pesante, fatto di materia, di scavi, di risorse finite e di conflitti per il loro controllo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le transizioni non fanno i conti con la Terra che non ne può più

Approfondimenti su Terra Non Ne Puo Più

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Terra Non Ne Puo Più

Argomenti discussi: 'Transizione Digitale e Ambientale. La complessità delle transizioni gemelle': confronto all'Unisannio; L'agricoltura va trasformata, non riformata; Volvo Penta svela il motore a gas naturale G17; Stellantis al Ministero: ecco il (solito) piano per l'Italia . I sindacati: basta parole.

Genny Urtis e il percorso di transizione/ Non farei mai il cambio di sesso: non sono una superfemmina e…Genny Urtis e il percorso di transizione: Quelli che mi cercano lo fanno anche perché sono così. Io dentro mi sento sempre me stessa e... GENNY URTIS E IL PERCORSO DI TRANSIZIONE, MAI ACCCETTATA ... ilsussidiario.net

Esattamente 55 anni fa veniva firmato il trattato di RAMSAR: un momento storico che riconosceva per la prima volta il ruolo ecologico cruciale delle zone umide, straordinari ecosistemi di transizione tra terra e mare. Oggi, nel World Wetlands Day 2026, rico - facebook.com facebook