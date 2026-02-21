Monica Boggioni campionessa di auto-aiuto | Spronare le giovani donne a credere in se stesse è come un’altra medaglia

Monica Boggioni, atleta paralimpica e sostenitrice delle donne, ha accettato di essere madrina della terza edizione di Mentorship Lodi, un progetto del Comune dedicato alle giovani donne. La campionessa, nota per le sue imprese sportive e il suo impegno nel promuovere l’autostima, ha condiviso che incoraggiare le ragazze a credere in se stesse rappresenta come conquistare una medaglia personale. L’evento si terrà a breve presso il centro culturale della città.

Lodi –  Sarà la campionessa paralimpica pavese Monica Boggioni la madrina della terza edizione di Mentorship Lodi, progetto promosso dal Comune a sostegno della crescita personale e professionale delle giovani donne attraverso percorsi di confronto, formazione e sviluppo delle competenze. L’iniziativa, che punta a favorire le pari opportunità e l’autonomia delle partecipanti, si fonda sul valore della rete tra mentor, donne già affermate nel mondo professionale, e mentee, giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Un percorso che, come sottolineato durante la presentazione al Centro Faustina, ha già registrato numeri significativi: sono circa 140 le donne che hanno preso parte alle attività nella scorsa edizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

