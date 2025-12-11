Contromano in auto per superare il traffico travolge scooter | 18enne in ospedale l'incidente a Fuorigrotta

Un incidente stradale a Fuorigrotta, in via Terracina, ha coinvolto un'auto e uno scooter. Un giovane di 18 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto condotta da un uomo di 46 anni, mentre cercava di superare il traffico contromano. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha suscitato preoccupazione nella zona.

Incidente stradale in via Terracina a Fuorigrotta, auto condotta da 46enne investe scooter: ferito 18enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Auto contromano sulla Fi-Pi-Li: evitata la tragedia Vai su X

Ruba un'auto, poi la spericolata fuga in superstrada contromano a #Gallarate - facebook.com Vai su Facebook

Contromano in auto per superare il traffico travolge scooter: 18enne in ospedale, l’incidente a Fuorigrotta - Incidente stradale in via Terracina a Fuorigrotta, auto condotta da 46enne investe scooter: ferito 18enne. Si legge su fanpage.it

Auto contromano sull’A32 Torino Bardonecchia: un morto e tre feriti, traffico bloccato - Incidente oggi sull’A32 Torino Bardonecchia a causa di un’auto contromano: il bilancio è di 1 morto e tre feriti. Secondo fanpage.it