Elezioni provinciali Casa Riformista scende in campo Lista forte e radicata sul territorio

Casa Riformista annuncia la propria partecipazione alle elezioni provinciali di Caserta, con una lista radicata sul territorio. Con l’apertura dei termini per la raccolta firme, si conferma l’impegno di rappresentare un’alternativa credibile e solida, puntando a contribuire al sviluppo e alla crescita della provincia attraverso una proposta politica concreta e condivisa.

Con l’apertura ufficiale dei termini per la raccolta delle firme in vista delle elezioni della Provincia di Caserta, Casa Riformista annuncia la propria piena partecipazione alla competizione elettorale, sottolineando la solidità e la credibilità della propria proposta politica.“Negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Elezioni provinciali, 'A testa alta' scende in campo. Pronta anche una lista 'Azione-Avanti' Leggi anche: Stefania Di Nardo scende in campo con “Casa Riformista per la Campania” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Campania, spoglio in diretta: Fico 59,8%, Cirielli 36,3%, le proiezioni. Pd primo partito, segue FdI; Cava , Armando Lamberti : Mi candido a sindaco; Giunta Fico, Sessa (Casa Riformista-Italia Viva):Angelica Saggese Assessore è un grande risultato; Casa Riformista siciliana, la delegazione ragusana di Italia Viva protagonista a Palermo. Nasce la casa riformista siciliana: Italia Viva Ragusa a Palermo - L’iniziativa si inserisce perfettamente nella linea tracciata a livello nazionale dal movimento e ... quotidianodiragusa.it

Nasce la casa riformista siciliana. Italia Viva Ragusa protagonista a Palermo - Anche una delegazione di Italia Viva dalla provincia di Ragusa, guidata dalla coordinatrice provinciale Marianna Buscema, ha preso ... radiortm.it

Campania, Casa Riformista blinda Saggese: «Scelta di valore per lavoro e formazione» - Napoli – Si compatta il fronte di Casa Riformista – Italia Viva attorno alla figura di Angelica Saggese, neo- cronachedellacampania.it

La riconferma alla luce dell’esito delle elezioni provinciali di domenica scorsa facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.