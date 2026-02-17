Caso Monaldi | l’avvocato Petruzzi denuncia dal 2021 solo due trapianti effettuati

"> Il legale della famiglia denuncia la scarsa esperienza dell’equipe a cura di Rossella Strianese lunedì 16 febbraio 2026 alle 15:50 Un Caso Sconcertante: Il Trapianto di Cuore a Napoli. Napoli – Il caso del bambino di due anni che ha ricevuto un organo inadatto all’ospedale Monaldi sta generando preoccupazione e interrogativi. Secondo l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, emergono dettagli inquietanti che spostano l’attenzione non più solo sull’incidente tecnico ma anche sulla competenza del team medico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

“Trapiantato cuore inutilizzabile”, due chirurghi del Monaldi sospesi di trapiantiL’ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso due chirurghi dopo che si è scoperto un caso di cuore danneggiato da un errore di conservazione.

Leggi anche: Gli XGoal? Dal 2021 ad oggi in Premier solo una partita su due è stata vinta da chi ne produce di più

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trapianto fallito al Monaldi, l’avvocato della famiglia: I medici hanno mentito alla direzione dell’ospedale; Bimbo con cuore bruciato, l’avvocato: Sì al trapianto per il Monaldi. I genitori non si fidano; L'avvocato di famiglia: Il cuore bruciato e trapiantato: la famiglia lo ha saputo dai giornali; Cuore bruciato trapiantato, lo scontro tra legale e direzione del Monaldi.

Napoli, bimbo in attesa di trapianto di cuore/ Avv: Al Monaldi tavolo fra i massimi esperti d’ItaliaA Storie Italiane si torna sul bimbo di Napoli in attesa di trapianto di cuore ecco le parole dell'avvocato in diretta tv ... ilsussidiario.net

Chi è l’avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia del bimbo col cuore bruciato dopo il trapianto al Monaldi di Napoli: profilo, strategie legali e cosa sta ...In questi giorni il nome di Francesco Petruzzi è ovunque: telegiornali, talk, social. È lui l’avvocato napoletano che difende la famiglia del bambino di due anni trapiantato con un cuore danneggiato a ... alphabetcity.it

Bimbo operato al cuore al Monaldi: il personale non era preparato per l'uso del box tecnologico da trasporto L'ospedale Monaldi dispone dei box di ultima generazione per il trasporto degli organi da trapiantare, ma nel caso del cuore per il bambino operato facebook

La vicenda del bambino in attesa di trapianto al Monaldi. Domani a Napoli il consulto di esperti da tutta Italia per una nuova valutazione sul caso. Intanto l'inchiesta sul cuore danneggiato va avanti x.com