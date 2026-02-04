Infortuni e morti sul lavoro Marche in peggioramento | il 2025 si chiude con 31 decessi L' allarme della Cisl

Il 2025 si è chiuso con una brutta notizia per le Marche: 31 persone sono morte in incidenti sul lavoro. I numeri dell’Inail confermano un aumento rispetto all’anno scorso, con più infortuni e malattie professionali segnalate. La situazione si fa preoccupante e chiede attenzione immediata.

ANCONA - Il 2025 si chiude con un bilancio pesante per la sicurezza sul lavoro nelle Marche. I dati definitivi Inail confermano un quadro in peggioramento rispetto al 2024, con un aumento significativo dei decessi, delle denunce di infortunio e delle malattie professionali.

