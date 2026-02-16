Dramma sul lavoro in Salento | muore 22enne nell’azienda di famiglia

Un giovane di 22 anni ha perso la vita ieri a Casamassella, nel Salento, a causa di un incidente avvenuto nell’azienda di famiglia. La vittima stava lavorando in un capannone quando è stato coinvolto in un episodio che non gli ha lasciato scampo. Il fatto ha scosso la comunità locale, che si chiede cosa possa essere successo in quella giornata.

Incidente mortale a Casamassella. Un tragico incidente sul lavoro ha sconvolto il Salento. L.P., 22 anni, ha perso la vita dopo essere rimasto gravemente ferito all'interno dell'azienda di famiglia, situata a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. Il giovane è stato travolto dal ribaltamento di un mezzo meccanico all'interno del capannone. I colleghi lo hanno trovato accanto a un carrello elevatore capovolto e hanno immediatamente lanciato l'allarme. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Scorrano, è stato successivamente trasferito al Vito Fazzi di Lecce.

