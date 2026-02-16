Dramma sul lavoro in Salento | muore 22enne nell’azienda di famiglia
Un giovane di 22 anni ha perso la vita ieri a Casamassella, nel Salento, a causa di un incidente avvenuto nell’azienda di famiglia. La vittima stava lavorando in un capannone quando è stato coinvolto in un episodio che non gli ha lasciato scampo. Il fatto ha scosso la comunità locale, che si chiede cosa possa essere successo in quella giornata.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale a Casamassella. Un tragico incidente sul lavoro ha sconvolto il Salento. L.P., 22 anni, ha perso la vita dopo essere rimasto gravemente ferito all’interno dell’azienda di famiglia, situata a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. Il giovane è stato travolto dal ribaltamento di un mezzo meccanico all’interno del capannone. I colleghi lo hanno trovato accanto a un carrello elevatore capovolto e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Scorrano, è stato successivamente trasferito al Vito Fazzi di Lecce. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dramma sul lavoro in Salento, Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in azienda
Luca, un giovane di 22 anni, ha perso la vita sabato in un incidente sul lavoro a Uggiano la Chiesa.
Muore travolto da una gru nell’azienda: tragedia sul lavoro, inutili i soccorsi
Un incidente sul lavoro si è verificato a Livorno, causando la morte di un uomo travolto da una gru durante un’operazione di trasporto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un pannello; ?Ancora una morte sul lavoro nel bolognese: il dramma di Abdelhak Zanboura; Il dramma nella casa di riposo. L’intervento sul letto e il crollo. Perché Giovanni era nella Rsa?; Tragedia sul lavoro a Sestu: muore colto da malore Albino Fulghesu.
Dramma sul lavoro in Salento, Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in aziendaIl 22enne trovato sabato dai colleghi a terra accanto al carrello ribaltato in una ditta di Uggiano la Chiesa. Il ragazzo è morto domenica sera in ospedale a Lecce dove era ricoverato in Rianimazone. fanpage.it
Dramma a Visano, titolare di un'azienda cade dall'alto e muore sul colpoEnnesimo infortunio mortale sul lavoro nel bresciano. Nella mattinata del 16 febbraio a Visano il titolare di un’azienda di via Gambarella sarebbe caduto mentre stava salendo su una scala, ... brescia.corriere.it
Il dramma di una donna che per le conseguenze ha perso anche il lavoro - facebook.com facebook
“La carenza di manodopera è per noi un dramma, non solo una criticità, perché non si decide il tempo delle lavorazioni nei campi. La produzione agricola ha i suoi tempi e si rischia di buttare via la merce se non c’è chi la raccoglie”. “Parlare male del lavor x.com