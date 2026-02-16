Dramma sul lavoro in Salento 22enne muore nell’azienda di famiglia a Casamassella

Da webmagazine24.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Pezzulla, un ragazzo di 22 anni, è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella ditta di famiglia a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, nel Salento. La tragedia si è verificata quando il giovane si trovava all’interno dell’azienda e, per cause ancora da chiarire, è rimasto coinvolto in un episodio che ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Un operatore sul posto ha tentato di prestargli aiuto prima che fosse trasportato in ospedale.

(Adnkronos) – E' morto in ospedale Luca Pezzulla, 22 anni, ferito in modo grave in un incidente sul lavoro avvenuto a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. Il giovane, investito dal ribaltamento di un mezzo meccanico nella ditta di famiglia (Plm Costruzioni), è stato portato prima all'ospedale di Scorrano e poi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Dramma sul lavoro in Salento: muore 22enne nell’azienda di famiglia

Dramma sul lavoro in Salento, Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in azienda

Luca, un giovane di 22 anni, ha perso la vita sabato in un incidente sul lavoro a Uggiano la Chiesa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un pannello; ?Ancora una morte sul lavoro nel bolognese: il dramma di Abdelhak Zanboura; Il dramma nella casa di riposo. L’intervento sul letto e il crollo. Perché Giovanni era nella Rsa?; Tragedia sul lavoro a Sestu: muore colto da malore Albino Fulghesu.

Dramma sul lavoro in Salento, Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in aziendaIl 22enne trovato sabato dai colleghi a terra accanto al carrello ribaltato in una ditta di Uggiano la Chiesa. Il ragazzo è morto domenica sera in ospedale a Lecce dove era ricoverato in Rianimazone. fanpage.it

Dramma a Visano, titolare di un'azienda cade dall'alto e muore sul colpoEnnesimo infortunio mortale sul lavoro nel bresciano. Nella mattinata del 16 febbraio a Visano il titolare di un’azienda di via Gambarella sarebbe caduto mentre stava salendo su una scala, ... brescia.corriere.it