Dramma sul lavoro in Salento 22enne muore nell’azienda di famiglia a Casamassella

Luca Pezzulla, un ragazzo di 22 anni, è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella ditta di famiglia a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, nel Salento. La tragedia si è verificata quando il giovane si trovava all’interno dell’azienda e, per cause ancora da chiarire, è rimasto coinvolto in un episodio che ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Un operatore sul posto ha tentato di prestargli aiuto prima che fosse trasportato in ospedale.

(Adnkronos) – E' morto in ospedale Luca Pezzulla, 22 anni, ferito in modo grave in un incidente sul lavoro avvenuto a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. Il giovane, investito dal ribaltamento di un mezzo meccanico nella ditta di famiglia (Plm Costruzioni), è stato portato prima all'ospedale di Scorrano e poi . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Dramma sul lavoro in Salento: muore 22enne nell’azienda di famiglia Dramma sul lavoro in Salento, Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in azienda Luca, un giovane di 22 anni, ha perso la vita sabato in un incidente sul lavoro a Uggiano la Chiesa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un pannello; ?Ancora una morte sul lavoro nel bolognese: il dramma di Abdelhak Zanboura; Il dramma nella casa di riposo. L’intervento sul letto e il crollo. Perché Giovanni era nella Rsa?; Tragedia sul lavoro a Sestu: muore colto da malore Albino Fulghesu. Dramma sul lavoro in Salento, Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in aziendaIl 22enne trovato sabato dai colleghi a terra accanto al carrello ribaltato in una ditta di Uggiano la Chiesa. Il ragazzo è morto domenica sera in ospedale a Lecce dove era ricoverato in Rianimazone. fanpage.it Dramma a Visano, titolare di un'azienda cade dall'alto e muore sul colpoEnnesimo infortunio mortale sul lavoro nel bresciano. Nella mattinata del 16 febbraio a Visano il titolare di un’azienda di via Gambarella sarebbe caduto mentre stava salendo su una scala, ... brescia.corriere.it Il dramma di una donna che per le conseguenze ha perso anche il lavoro - facebook.com facebook “La carenza di manodopera è per noi un dramma, non solo una criticità, perché non si decide il tempo delle lavorazioni nei campi. La produzione agricola ha i suoi tempi e si rischia di buttare via la merce se non c’è chi la raccoglie”. “Parlare male del lavor x.com