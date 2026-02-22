Lavoriamo con l' incubo degli assalti | lo Stato agisca o prima o poi ci scappa la tragedia

Una guardia particolare giurata ha denunciato che, dopo 20 anni di servizio in Puglia, le minacce di assalti aumentano e rischiano di causare una tragedia. La vigilante ha spiegato di aver contattato subito i colleghi coinvolti in un recente tentativo di furto ai loro blindati. La crescente escalation di attacchi mette in allarme gli operatori, che chiedono interventi immediati alle autorità per garantire la sicurezza. La preoccupazione è condivisa tra chi lavora sul campo.

Una guardia particolare giurata quarantenne, originaria del Brindisino, in anonimato: "Nessuno ha pensato a quei tre poveri cristi sul blindato, che stavano portando il pane a casa. L''indennità di rischio per il trasporto valori è di 3,12 euro, al giorno. E poi questi episodi avvengono sulle strade dove circolano tantissimi cittadini" Lei svolge il lavoro di guardia particolare giurata da 20 anni, su e giù per le strade della Puglia. Subito dopo l'ultimo assalto, ha parlato con i colleghi che erano sui due blindati? “Sì, li ho contattati dopo aver appreso la notizia, ci ho parlato subito dopo”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Ciclone Harry, Schifani: "Lavoriamo in sinergia con lo Stato per dare risposte rapide"Il ciclone Harry ha causato danni diffusi in Sicilia, spingendo il governo a intervenire con fondi aggiuntivi.

La "marmotte" inserite nella fessura e poi l'esplosione: le immagini degli assalti ai bancomatQuesta mattina, una banda ha preso di mira diversi bancomat in città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’incubo delle liste d’attesa: Visita dal dermatologo impossibile per un bambino. Per l’oculista è servita una Pec; L’incubo di un nuovo asse Roma-Berlino e il sogno di un’altra Europa; Fake news e danni reputazionali sono l’incubo di manager e aziende; L'incubo La Vardera nelle carte dell'inchiesta Mancuso: Poi arriva e dice...

Da Collegno a Sestriere, l’incubo caporalato anche nei lavori pubbliciPer questo sono scattate le perquisizioni in 19 fra uffici, case e cantieri sparsi fra le province di Torino, Vercelli, Genova, Rovigo, Bologna, Macerata, Napoli, Caserta, Potenza e Cosenza. Obiettivo ... torino.repubblica.it

I lavori ingabbiano via Fazzi, l'incubo di un Natale tra le transenneL’incubo è quello di vivere un Natale tra transenne e operai, nel cuore del centro storico di Lecce, lungo una delle vie più frequentate dai cittadini e dai turisti. Da ieri infatti sono partiti i ... quotidianodipuglia.it

Sembra un incubo, ma è la TERRIBILE REALTÀ! È passata una settimana e ai Laghi di Sibari, nonostante i volenterosi e generosi interventi degli addetti ai lavori, degli imprenditori e dei singoli cittadini, la situazione resta drammatica!! Sì, proprio i Laghi di Sib - facebook.com facebook