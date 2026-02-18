Ciclone Harry Schifani | Lavoriamo in sinergia con lo Stato per dare risposte rapide

Il ciclone Harry ha causato danni diffusi in Sicilia, spingendo il governo a intervenire con fondi aggiuntivi. Renato Schifani, presidente della Regione, ha commentato la decisione del Consiglio dei ministri di allocare risorse extra per aiutare le zone colpite, tra cui alcune località turistiche e agricole. La regione si impegna a coordinare gli interventi con lo Stato per accelerare i lavori di ripristino. Schifani ha sottolineato l’importanza di agire rapidamente e con efficienza in queste situazioni di emergenza. Le prime operazioni di soccorso sono già in corso.

Il presidente della Regione esprime "sincero apprezzamento per la decisione del Consiglio dei ministri di stanziare ulteriori risorse destinate ai territori colpiti" "Si tratta - dice Schifani - di un segnale concreto di attenzione e vicinanza alle nostre comunità, che stanno affrontando con grande dignità e senso di responsabilità una fase complessa e dolorosa. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che già lunedì scorso, prima del suo arrivo in Sicilia, mi aveva anticipato la volontà del governo di intervenire con nuove risorse. Una conferma della sensibilità e della tempestività con cui l'esecutivo nazionale sta seguendo l'evolversi della situazione.