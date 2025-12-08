Lavori urgenti alla rete fognaria cambia la viabilità in Corso Porta Nuova
Nelle giornate di martedì 9 e mercoledì 10 dicembre saranno introdotte modifiche alla viabilità in Corso Porta Nuova, all’altezza dell’incrocio con Via Paglieri, per consentire un intervento urgente di manutenzione straordinaria a seguito del cedimento di una condotta fognaria. I lavori saranno. 🔗 Leggi su Veronasera.it
