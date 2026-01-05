Lavori sulla rete idrica | una frazione di San Giuliano Terme a secco

Per lavori sulla rete idrica a Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme, l’erogazione sarà sospesa giovedì 8 gennaio dalle 9 alle 15 in via Cherubini, tra via De Gasperi e via Brodolini. La sospensione temporanea è necessaria per garantire la sicurezza e la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione. Si consiglia di pianificare le attività considerando questa interruzione.

Acque comunica che, per lavori a Pappiana, sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, giovedì 8 gennaio dalle ore 9 alle 15, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica in via Cherubini, nel tratto compreso tra via De Gasperi a via Brodolini. Al ripristino del servizio si.

