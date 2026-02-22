lavoratori in agitazione alla andriz

Il crescente malcontento tra i lavoratori alla Andritz Novimpianti deriva dalla mancanza di chiarezza sulle future assunzioni, anche se il settore registra un aumento di ordini. I dipendenti protestano contro le incertezze sulle prospettive occupazionali, nonostante l’azienda abbia ricevuto nuovi contratti importanti. La tensione si intensifica mentre i sindacati cercano di trovare una soluzione. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Nonostante indici positivi, come i volumi di lavoro e le richieste del mercato, stato di agitazione alla Andritz Novimpianti, azienda leader nella realizzazione di sistemi per la produzione di carta e tissue. Secondo i sindacati potrebbe esserci una dismissione della sede di Marlia. "Le segreterie territoriali di FIOM e UILM Lucca, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie, – si legge in una nota – esprimono profonda preoccupazione a seguito dell’incontro con la direzione aziendale di Andritz Novimpianti. Quanto emerso, delinea un quadro di forte incertezza riguardo alla gestione della transizione presso lo stabilimento di Tassignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

