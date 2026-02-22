Lavoratori in agitazione alla Andriz

Da lanazione.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crescente malcontento tra i lavoratori alla Andritz Novimpianti deriva dalla mancanza di chiarezza sulle future assunzioni, anche se il settore registra un aumento di ordini. I dipendenti protestano contro le incertezze sulle prospettive occupazionali, nonostante l’azienda abbia ricevuto nuovi contratti importanti. La tensione si intensifica mentre i sindacati cercano di trovare una soluzione. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

lavoratori in agitazione alla andriz
© Lanazione.it - Lavoratori in agitazione alla “Andriz“

Nonostante indici positivi, come i volumi di lavoro e le richieste del mercato, stato di agitazione alla Andritz Novimpianti, azienda leader nella realizzazione di sistemi per la produzione di carta e tissue. Secondo i sindacati potrebbe esserci una dismissione della sede di Marlia. "Le segreterie territoriali di FIOM e UILM Lucca, unitamente alle rappresentanze sindacali unitarie, – si legge in una nota – esprimono profonda preoccupazione a seguito dell’incontro con la direzione aziendale di Andritz Novimpianti. Quanto emerso, delinea un quadro di forte incertezza riguardo alla gestione della transizione presso lo stabilimento di Tassignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Stato di agitazione alla Bonfiglioli, i sindacati: “Necessario confronto per tutelare i 60 lavoratori in subappalto”I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione alla Bonfiglioli di Bologna, dopo che l’azienda ha deciso di continuare con l’automazione del magazzino, mettendo a rischio i 60 lavoratori in subappalto.

Ast, lavoratori somministrati in stato di agitazioneI lavoratori somministrati dell'Ast Sicilia sono in agitazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stato di agitazione alla Bonfiglioli, i sindacati: Necessario confronto per tutelare i 60 lavoratori in subappalto; Raccolta differenziata, a Nuoro lavoratori in agitazione: ultimatum di cinque giorni per convocare un tavolo di confronto; L'agitazione alla Coop di Tavarnelle aumenta: sabato 14 febbraio lavoratori in sciopero per tutto il giorno; Piccolo Teatro di Milano, lavoratori in protesta: confermato lo stato di agitazione.

Pulizie alle Poste: i lavoratori della Miorelli in agitazioneSIENA. FILCAMS CGIL di Siena e UIL Trasporti Toscana di Siena hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori della Miorelli Service S.p.A., ... ilcittadinoonline.it

lavoratori in agitazione allaLavoratori Novimpianti di Tassignano, scatta lo stato di agitazioneFiom e Uilm proclamano ufficialmente lo stato di agitazione del personale dell’azienda Andritz Novimpianti, in attesa, spiegano per le segreterie territoriali Nicola Riva e Giacomo Saisi, di una conv ... noitv.it