Ast lavoratori somministrati in stato di agitazione

I lavoratori somministrati dell'Ast Sicilia sono in agitazione. Chiedono risposte su problemi irrisolti e minacciano di scendere in piazza se non riceveranno chiarimenti a breve. La tensione resta alta tra le fila di chi lavora in modo temporaneo all’interno dello stabilimento, mentre le trattative con la società continuano senza esiti concreti.

In stato di agitazione i lavoratori dipendenti dell'Agenzia lavoro Temporary Spa e impiegati in missione all'Ast Sicilia. La forma di protesta scatterà il 10 febbraio, in formano i sindacati UilTemp e Felsa-Cisl.

Questa mattina i lavoratori di Temporary Spa hanno deciso di scendere in piazza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

