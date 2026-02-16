Stato di agitazione alla Bonfiglioli i sindacati | Necessario confronto per tutelare i 60 lavoratori in subappalto

I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione alla Bonfiglioli di Bologna, dopo che l’azienda ha deciso di continuare con l’automazione del magazzino, mettendo a rischio i 60 lavoratori in subappalto. La decisione ha provocato proteste tra i dipendenti, che chiedono un confronto diretto con la direzione per tutelare i loro posti di lavoro. La protesta si è tradotta anche nel blocco degli straordinari, che rimarrà in vigore finché non ci sarà un incontro chiarificatore.

Bologna, 16 febbraio 2026 - I sindacati confermano lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari dei lavoratori di Bonfiglioli, dopo la scelta dell'azienda di proseguire con l'automazione del magazzino, già annunciata nei giorni scorsi. "È necessario aprire urgentemente un confronto per tutelare tutte e tutti i 60 lavoratori coinvolti", spiega la Fiom-Cgil. L'incontro dopo sciopero e assemblee. È avvenuto oggi l'incontro convocato nella sede di Confindustria in seguito allo sciopero e alle assemblee svolte venerdì scorso, 13 febbraio, davanti ai cancelli di Bonfiglioli e Bcube (che ha attualmente in gestione l'appalto del magazzino).