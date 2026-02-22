Laurentina | uomo trovato morto con braccialetto ospedaliero indagini

Un uomo è stato trovato morto sulla Laurentina, con un braccialetto ospedaliero al polso, sollevando dubbi sulla gestione delle cure. La scoperta avviene vicino a un centro di assistenza, dove si sospetta che possano esserci stati problemi di monitoraggio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze del decesso e sulla sua relazione con l’ospedale. La vicenda rimane aperta e al momento non ci sono altre certezze.

Mistero sulla Laurentina: un decesso che solleva interrogativi sulla salute mentale e l'assistenza ai pazienti. Un uomo è stato trovato privo di vita in via Laurentina a Roma, in prossimità dell'ex cava Nenni, nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 12 da parte di alcuni automobilisti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima, al momento del ritrovamento, indossava ancora il braccialetto del Campus Bio Medico, suggerendo un recente passaggio in ospedale.