Uomo trovato morto in casa con profonde ferite alla nuca i vetri della sala in mille pezzi | indagini a Trento

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Castel Ivano, frazione di Strigno (Trento). La scena presentava profonde ferite alla nuca e vetri della sala in frantumi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragedia. La notizia è ancora in fase di sviluppo.

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in casa a Castel Ivano, frazione del comune di Strigno (Trento). Non escluso l’omicidio: la vittima presentava ferite alla nuca e nella sala c'erano vetri infranti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Giallo a Trieste, ex gioielliere trovato morto in casa con un colpo di pistola alla nuca

Leggi anche: Uomo trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause del decesso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Giallo a Roma, uomo trovato morto nell’androne di un palazzo a Rocca Cencia; Uomo di 64 anni trovato morto in casa: non dava notizie da giorni; Biassono, un uomo di 63 anni trovato morto in casa: Possibile esalazione di monossido; Trovato morto in casa dopo giorni: dramma della solitudine a Lanciano.

uomo trovato morto casaUomo trovato morto in casa con profonde ferite alla nuca, i vetri della sala in mille pezzi: indagini a Trento - Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in casa a Castel Ivano, frazione del comune di Strigno (Trento). fanpage.it

uomo trovato morto casaUomo trovato morto in casa con una ferita alla nuca in Valsugana - Il 68enne rinvenuto nella sua abitazione a Castel Ivano, frazione di Strigno. altoadige.it

Strigno, trovato morto in casa con ferita alla nuca: non si esclude l'omicidio - Un uomo di 68 anni, Mauro Sbetta, è stato trovato senza vita nella notte fra il 13 e il 14 gennaio, attorno alle 3, nella sua casa di Strigno, frazione del comune di Castel Ivano, in Valsugana. rainews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.