Uomo trovato morto in casa con profonde ferite alla nuca i vetri della sala in mille pezzi | indagini a Trento

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Castel Ivano, frazione di Strigno (Trento). La scena presentava profonde ferite alla nuca e vetri della sala in frantumi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragedia. La notizia è ancora in fase di sviluppo.

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in casa a Castel Ivano, frazione del comune di Strigno (Trento). Non escluso l'omicidio: la vittima presentava ferite alla nuca e nella sala c'erano vetri infranti.

Uomo trovato morto in casa con una ferita alla nuca in Valsugana - Il 68enne rinvenuto nella sua abitazione a Castel Ivano, frazione di Strigno. altoadige.it

Strigno, trovato morto in casa con ferita alla nuca: non si esclude l'omicidio - Un uomo di 68 anni, Mauro Sbetta, è stato trovato senza vita nella notte fra il 13 e il 14 gennaio, attorno alle 3, nella sua casa di Strigno, frazione del comune di Castel Ivano, in Valsugana. rainews.it

L'uomo trovato morto nella cella frigorifera di un supermercato di Termoli facebook

Cadavere di un uomo trovato in un sottoscala nel centro di Reggio. Forse un clochard morto per cause naturali. Procura apre indagine #ANSA x.com

