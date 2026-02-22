Latina | Carnevale sfida Petroni centrodestra all’assalto

Il centrodestra ha deciso di sostenere il candidato Petroni per il Carnevale di Latina, puntando a rafforzare la propria presenza in città. La scelta deriva dalla volontà di coinvolgere i cittadini nelle tradizioni locali e di promuovere eventi più partecipati. Petroni ha già annunciato iniziative specifiche per valorizzare la festa e coinvolgere le varie comunità del territorio. La sfida tra le forze politiche si intensifica in vista delle prossime scadenze amministrative.

Carnevale sfida Petroni per Latina: il centrodestra punta sul sindaco e rilancia la partita provinciale. La corsa per la presidenza della Provincia di Latina entra nel vivo con la candidatura di Federico Carnevale, sostenuto dall’intero schieramento di centrodestra. L’attuale sindaco di Monte San Biagio ha depositato ufficialmente la sua candidatura questa mattina, aprendo una sfida diretta con Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci e candidata del centrosinistra, in vista delle elezioni del 15 marzo. La competizione si preannuncia intensa e cruciale per il futuro dell’ente provinciale e del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carnevale 2026 a Latina si avvicina, offrendo quattro giorni di eventi e iniziative dedicate alla tradizione.

Elezioni provinciali, il centrodestra candida Carnevale alla presidenzaFederico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, è stato scelto come candidato alla presidenza della Provincia di Latina dal centrodestra unito, in risposta alla necessità di rilanciare le amministrazioni locali dopo le recenti tensioni politiche.

