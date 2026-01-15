Carnevale 2026 | quattro giorni di eventi a Latina

Il Carnevale 2026 a Latina si avvicina, offrendo quattro giorni di eventi e iniziative dedicate alla tradizione. Nonostante siano appena terminate le festività natalizie, l’amministrazione comunale ha predisposto un programma ricco di attività per coinvolgere la comunità e valorizzare questa importante festa. Un’occasione per condividere momenti di aggregazione e scoprire le tradizioni locali in un periodo di convivialità e cultura.

Davanti l'ex intendenza di finanza rimarrà montata la ruota panoramica, amata e odiata che tanto ha fatto discutere durante il periodo natalizio, e che anzi sarà affiancata da altre tre attrazioni adatte ad adulti e bambini. Il programma avrà inizio sabato 7 febbraio con la grande sfilata inaugurale dei carri allegorici: ben 12, ricchi di colori, che sfileranno per le vie cittadine, dalle ore 14.30 alle ore 19, alternandosi a eventi di strada. Ad accompagnare la sfilata saranno majorettes, cheerleader, bande musicali e la Eco Band "Drum Dance & Sing", che con strumenti realizzati con materiali di riciclo porterà in scena un messaggio di creatività e attenzione all'ambiente.

Carnevale 2026, sfilata dei carri e non solo: Latina si prepara a quattro giorni di festa - Fervono i preparativi nel capoluogo pontino; prevista una doppia sfilata dei giganti di cartapesta; ci saranno anche spettacoli, musica e un’esposizione di auto iconiche della storia cinematografica e ... latinatoday.it

Quando sono le vacanze di Carnevale 2026 - Vacanze di Carnevale 2026: quali regioni prevedono più giorni di stop, come funzionano i calendari scolastici e quando le scuole possono modificare le sospensioni ... skuola.net

