Open VAR spegne le polemiche per il gol di Scalvini in Atalanta-Roma | Il tocco di braccio non c'è

Open VAR ha chiarito che il gol di Scalvini in Atalanta-Roma è stato regolare, respingendo le polemiche sul possibile tocco di braccio. L'ex arbitro De Marco ha confermato che la revisione ha confermato la validità della rete, contribuendo a fare chiarezza sulla decisione ufficiale.

Open Var, De Marco su Atalanta-Roma: "Goal di Scalvini regolare, analisi accurata. Corretto annullare la rete a Scamacca" - La gara fra Atalanta e Roma ha lasciato alcuni strascichi di polemiche per gli episodi del goal assegnato a Scalvini - msn.com

Rocchi è una furia a Open Var: "Dovreste vedere quanto mi inc...o". Poi fa chiarezza su Udinese-Lazio - Il disegnatore della CAN Gianluca Rocchi protagonista dell'ultimo appuntamento dell'anno di Open Var: focus su Udinese- sport.virgilio.it

Per rendere l’opening del nostro ventennale ancora più iconico la notte del 3 gennaio con @__adiel__ si accende prima e si spegne…tardi Official #DancityNights Pre-Party 19:30 – 23:30 @fuorigiri_dischettiebevute music selection by @blackmere - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.