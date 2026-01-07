Il Napoli ci mette il cuore pari in rimonta sul Verona ma schiuma rabbia per il VAR
Il Napoli pareggia 2-2 contro il Verona all’Maradona, dopo un primo tempo difficile. Nella ripresa, gli azzurri reagiscono con determinazione, segnando con McTominay. Tuttavia, le decisioni del VAR influiscono sul risultato, annullando un gol di Hojlund e suscitando reazioni di rabbia. La partita si conclude con un pareggio che riflette gli sforzi di entrambe le squadre e le controversie arbitrali.
Al Maradona finisce 2-2 dopo lo 0-2 shock incassato nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri si scatenano: segna McTominay poi il VAR dice no a Hojlund e annulla un'altra rete dello scozzese. Alla fine ci pensa Di Lorenzo a siglare il pari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
