L’Atalanta rimonta e batte il Napoli 2 a 1

Pasalic e Samardzic hanno segnato due reti di testa che hanno portato l’Atalanta a vincere contro il Napoli, interrompendo la serie di risultati negativi della squadra ospite. La partita si è decisamente accesa nel secondo tempo, con i bergamaschi che hanno ribaltato il risultato. L’Atalanta mantiene la sua imbattibilità da nove incontri e rafforza la propria posizione in classifica. La squadra di casa ha mostrato carattere e determinazione in campo.

Atalanta imbattuta da 9 partite, contro il Napoli due colpi di testa: segnano Pasalic e Samardzic. Continua la scia positiva dell'Atalanta che, battendo il Napoli 2 a 1 in casa, non perde da nove partite in campionato. Fascia nera sul braccio in memoria del piccolo Domenico che ieri è morto dopo il trapianto del cuore risultato compromesso dal gelo. Inizia così la 26° giornata tra Atalanta e Napoli al New Balance Arena di Bergamo, sin da subito le due squadre si studiano e provano a trovare il corridoio giusto per sbloccare la partita. Al 18° minuto gli uomini di Conte fanno capire di essere andati a Bergamo per portare a casa i tre punti, il Napoli attacca quando Gutierrez crossa dalla destra e trova Beukema nell'area piccola che colpisce forte di testa e insacca la palla in rete battendo Carnesecchi.