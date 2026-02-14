L’Atalanta batte un altro colpo da Champions | vittoria 2-0 sul campo della Lazio

L’Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, battendola 2-0 all’Olimpico. La squadra di Gasperini ha dimostrato grande determinazione, resistendo alla pressione dei biancocelesti e trovando il gol decisivo nel secondo tempo. Con questa vittoria, i nerazzurri rafforzano la loro posizione in classifica e confermano di essere una squadra capace di affrontare le grandi del campionato.