L’Atalanta batte un altro colpo da Champions | vittoria 2-0 sul campo della Lazio
L’Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, battendola 2-0 all’Olimpico. La squadra di Gasperini ha dimostrato grande determinazione, resistendo alla pressione dei biancocelesti e trovando il gol decisivo nel secondo tempo. Con questa vittoria, i nerazzurri rafforzano la loro posizione in classifica e confermano di essere una squadra capace di affrontare le grandi del campionato.
Colpo da Champions. All’Olimpico l’ Atalanta mostra un’altra faccia della sua maturità: quella dello spirito di adattamento alle difficoltà. Perché il 2-0 che matura sulla Lazio non è scontato e nemmeno casuale, ma costruito mostrando capacità di soffrire, capitalizzando le poche situazioni offensive generate. Cinismo, sicurezza, ma anche tanta fiducia. Anche nelle mani di Carnesecchi, visto che senza la sua grande parata il risultato non si omologa. Il coraggio di cambiare ciò che non va a prescindere dal minuto: un cambio a metà primo tempo, due all’intervallo pur essendo in vantaggio. Non è confusione, è l’esatto opposto: la dimostrazione che Palladino ha in piena mano una squadra che ora si avvicina a passo deciso verso la zona Champions League.🔗 Leggi su Bergamonews.it
