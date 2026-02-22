Lascia l’eredità al canile pubblico della sua città che ora diventerà più grande e bello | è successo a Firenze

Un uomo ha deciso di lasciare la sua eredità al canile pubblico di Firenze, il quale diventerà più grande e accogliente grazie a questa donazione. La scelta nasce dalla volontà di migliorare le strutture e offrire un ambiente migliore agli animali. La somma ricevuta permetterà di ampliare gli spazi e investire in nuovi servizi. La donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà verso gli animali abbandonati in città.

Il legame tra l’uomo e gli animali può spingersi oltre i confini del tempo, trasformandosi in un atto di civiltà e generosità capace di influenzare il futuro di una comunità. A Firenze, il Parco degli Animali di Ugnano, il canile pubblico gestito dal Comune, è diventato il destinatario di un nobile gesto di solidarietà. Una cittadina fiorentina, scomparsa nel corso del 2025, ha scelto di destinare attraverso il proprio testamento una somma di 30.000 euro alla struttura, con l’obiettivo specifico di garantire migliori condizioni di vita ai cani meno fortunati. L’amministrazione comunale di Palazzo Vecchio ha recentemente formalizzato l’accettazione del lascito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Eddie Brock, cantautore romano, fa il suo debutto a Sanremo 2026 con la canzone

La giudice Giulia Maccari è coinvolta in un caso che tiene banco a Torino.

Lascia i suoi soldi in eredità al canile. Miglioreranno la qualità di vita degli ospiti

Passa a miglior vita lasciando l'eredità al canile
FIRENZE: Nel suo testamento, la donna ha disposto un lascito per il Parco degli Animali di Firenze: Grazie a lei nuovi spazi e servizi per i cani abbandonati

