La giudice ex moglie del pubblico ministero che ha condotto le indagini | cos’è successo al processo sui bilanci di Città della Salute di Torino

La giudice Giulia Maccari è coinvolta in un caso che tiene banco a Torino. È sua l’ex marito, il pubblico ministero Mario Bendoni, che ha condotto le indagini sui bilanci della struttura sanitaria. La vicenda si fa più intricata, perché ora si parla di un possibile conflitto di interesse nel processo. La Maccari, chiamata a giudicare le accuse nel primo grado, si trova al centro di un caso che potrebbe avere ripercussioni importanti.

Il pubblico ministero Mario Bendoni, che ha condotto le indagini sulle anomalie nei bilanci di Città della Salute, è l’ex marito della giudice Giulia Maccari, inizialmente chiamata a valutare le contestazioni nel processo di primo grado sull'inchiesta. A Torino e non solo, sta facendo discutere.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La sentenza sul processo delle torture nel carcere di Torino arriva dopo anni di battaglie legali.

