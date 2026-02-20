E ddie Brock debutta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Avvoltoi. Cantautore romano che mescola rock, musica d’autore e scrittura introspettiva, Eddie ha scritto un brano intenso e dolente che racconta la potenza di quell’amore capace di sconvolgere una vita. L’artista è pronto dunque a conquistare anche la platea dell’Ariston dopo essere diventato un fenomeno social lo scorso anno con il brano Non è mica te. Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie Welo e la sua “Emigrato (italiano)” come sigla del Festival X Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle alle canzoni dei 30 big in gara Eddie Brock a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il fenomenale successo social della sua "Non è mica te", il cantautore romano è pronta a conquistare anche il grande pubblico con la sua "Avvoltoi"

Leggi anche: Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e… spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui social

Leggi anche: Tommaso Paradiso e la sua vita stravolta dopo la nascita della figlia: il tenero racconto del cantautore

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.