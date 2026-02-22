Lascia le figlie piccole in auto e va a ubriacarsi al Carnevale Era talmente sbronza che non riusciva più ritrovarla

Una madre ha lasciato le due figlie piccole in auto per andare a ubriacarsi al Carnevale di Viareggio, causando preoccupazione tra i presenti. La donna, visibilmente alterata, ha perso di vista le bambine all’interno della festa, che si è protratta fino a tarda sera. Il fatto ha attirato l’attenzione di altri partecipanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con il recupero delle bambine e l’intervento delle autorità.

Viareggio, 23 febbraio 2026 – Ha trascorso la serata all’ultimo rione del carnevale di Viareggio, godendosi la festa fino alla fine. Ma ha lasciato le due figlie di tre e quattro anni chiuse per ore all’interno della sua auto. «Tanto dormono», avrà pensato. E così si è andata a divertire. Senza freni e senza misure. Dimenticandosi delle creature che aveva lasciato in macchina esposte, di notte, al freddo e a ogni sorta di pericolo. Una storia che ha davvero dell’incredibile: protagonista una quarantenne di origini russe ma con cittadinanza italiana e residente nell’hinterland milanese. Stefano Dalle Luche Una serata di festa con epilogo amaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

