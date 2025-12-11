Il talento dei giovani premiato al Piccole Figlie Hospital | assegnate le borse di studio Silvia Frati

Al Piccole Figlie Hospital si è svolta una cerimonia emozionante per l'assegnazione delle borse di studio intitolate a Silvia Frati, l’indimenticata infermiera scomparsa nel 2013. L’evento ha visto premiati i giovani talenti, celebrando il merito e l’impegno dei promettenti professionisti nel settore sanitario.

Una serata all'insegna dell'emozione e del merito quella che si è svolta ieri nella sala convegni del Piccole Figlie Hospital, dove sono state consegnate le borse di studio intitolate a Silvia Frati, l'indimenticata infermiera dell'ospedale parmense scomparsa prematuramente nel 2013.

