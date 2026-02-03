Prende fuoco la pentola sul fornello | intossicata

Questa pomeriggio a Padova, una donna si è accorta troppo tardi che la pentola sul fornello stava bruciando. Ha tentato di spegnere il fuoco, ma l’incendio si è subito diffuso. La donna è rimasta intossicata, e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’appartamento. La situazione è sotto controllo, ma i danni sono ancora da valutare.

