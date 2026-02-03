Prende fuoco la pentola sul fornello | intossicata
Questa pomeriggio a Padova, una donna si è accorta troppo tardi che la pentola sul fornello stava bruciando. Ha tentato di spegnere il fuoco, ma l’incendio si è subito diffuso. La donna è rimasta intossicata, e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’appartamento. La situazione è sotto controllo, ma i danni sono ancora da valutare.
Oggi 3 febbraio attorno alle 16 in via Francesco Apollodoro a Padova una donna, mentre si trovava in casa, si è accorta che una pentola lasciata sul fornello stava bruciando. In un primo momento ha tentato di spegnere in autonomia il principio d'incendio che si era creato. Quando ha capito che la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
